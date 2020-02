Ringgenberg erleidet Rückschlag im Kampf gegen Vermietungen

Zwei Grundeigentümer in Ringgenberg dürfen ihre 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss und die im Obergeschoss liegende 3-Zimmer-Wohnung weiterhin über die Buchungsplattform Airbnb vermieten. Dies schreibt die bernische Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) in einem in dieser Woche veröffentlichten Entscheid. Darin heisst die BVD eine Beschwerde der Grundeigentümer gegen die Gemeinde Ringgenberg gut.