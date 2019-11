Kämpferin und verliebt in Thun

Tanzkurse, Eltern-Kind-Turnen, Babymassage und vieles mehr: Das gibt es seit 2014 im ehemaligen Quartierladenlokal an der Pestalozzistrasse 95 in Thun. Seit rund einem Jahr ist das Angebot um eine martialische Komponente reicher: Die 29-jährige Tamara Scarabelli unterrichtet jeweils am Dienstag Kinder und Erwachsene in der chinesischen Kampfkunst Kung-Fu – und zwar im Shaolin-Stil, der durch die Populärkultur und Tourneen der Shaolin-Mönche auf der ganzen Welt bekannt geworden ist (Shaolin.ch).