Jetzt ist Co-Working gefragt!

Die Konzepthalle 6 ist eine Erfolgsgeschichte. In Sachen Kultur, Kulinarik, Design und Co-Working setzt sie Massstäbe, bereichert sowohl das Selve-Areal wie auch die gesamte Stadt Thun – und trägt deren Ruf als innovativer Ort in die Schweiz hinaus. Ableger gibt es bereits an sieben Orten, weitere sollen in naher Zukunft hinzukommen.