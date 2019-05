Ja zum Ausbau der Pouletmast

Mit 191 Stimmberechtigten, was fast 12 Prozent entspricht, erlebte die Aula in Seftigen am Montagabend einen Grossaufmarsch zur Gemeindeversammlung. Die Leute mobilisiert hatte ein Thema, das bereits im Vorfeld viel zu diskutieren gab: der Ausbau der Pouletmast auf dem Hof der Familie Rüegsegger, der etwas oberhalb des Dorfes auf der Widerhub liegt. Um das Ausbauvorhaben zu ermöglichen und dem Landwirtschaftsbetrieb langfristig die Existenz zu sichern, wie Gemeindepräsident Urs Indermühle erläuterte, liess die Gemeinde eine Überbauungsordnung ausarbeiten, die nun zum Beschluss dem Souverän vorgelegt wurde.