Intensives Facelifting für Gwattstrasse

Die Gwattstrasse sei eine «Rüttelpiste», sagte Andreas Müller, Strasseninspektor Oberland-Nord, zu Beginn. Die Fahrbahn weise beträchtliche Schäden auf, Leitungssanierungen hätten zu einem Flickwerk geführt, und der Strassenunterbau sei ungünstig. Eine Gesamterneuerung in zehn bis fünfzehn Jahren sei unumgänglich, stehe aber auch in Abhängigkeit mit der Ortsplanungsrevision. Bis es so weit ist, soll auf der 2,7 Kilometer langen Strecke vom Holiday-Kreisel bis zur Tamoil-Tankstelle im Seewinkel ein neuer, lärmarmer Deckbelag eingebaut werden. «Das Ziel ist, aktuelle Schäden zu beheben und neue zu vermeiden», sagte Müller.

Strasse an zwei Wochen­enden komplett gesperrt

Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, plant das Tiefbauamt, den Belag in drei Etappen zu erneuern. Für Etappe eins und drei werden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden mit verlängerten Arbeitszeiten bestimmte Bauabschnitte für den Verkehr komplett gesperrt. Für die Anwohnerschaft jener Stichstrassen, die nur über die Gwattstrasse zugänglich sind, bedeutet dies, dass die Zu- und Wegfahrt mit dem Auto nicht möglich sein wird. Die Details zum Bauablauf und der Verkehrsführung erläuterte Hanspeter Ogi von der bauleitenden Schönholzer AG.

Die erste Etappe dauert voraussichtlich vom 7. September, 7 Uhr, bis 9. September, 5.30 Uhr. Der betroffene Bauabschnitt vom Holiday-Kreisel bis zur Zufahrt Lachenhalle ist komplett gesperrt. Der Durchgangsverkehr wird über die Strättligen- und die Buchholzstrasse umgeleitet. Die STI-Busse der Linie 1 umfahren die Baustelle über den Lachenweg und die Parkplätze. Diese Umfahrung können auch Velofahrende benutzen. Die Busse L5 werden über die Talackerstrasse, die Busse L55 über Frutigen-, Talacker- und Freiestrasse umgeleitet. Diverse Bushaltestelle der beiden letztgenannten Linien werden nicht bedient.

In der zweiten Etappe, angesetzt vom 9.September, 7 Uhr, bis zum 13. September, 18 Uhr, wird der Abschnitt zwischen Strättligenstrasse und Tamoil-Tankstelle wechselseitig saniert. «Da es sich in diesem Bereich um die einzige Ausfallstrasse Richtung Spiez handelt, mussten wir uns für eine einspurige Verkehrsführung um die Baustelle entscheiden», sagte Ogi. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die aufwendigste dritte Etappe folgt vom 13. September, 18 Uhr, bis zum 16. September, 6 Uhr. An einem Wochenende wird das ganze verbleibende Teilstück zwischen Zufahrt Lachenhalle bis Strättligenstrasse erneuert und dafür komplett gesperrt. «Auch unser Unternehmen kommt bei dieser Aufgabe an seine Kapazitätsgrenze», erklärte Ogi. Für die 17000 Quadratmeter würden 10 bis 15 Lastwagen ständig neues Belagsmaterial liefern. Der Durchgangsverkehr wird wiederum via Strättligen-, Buchholz-, Hohmad- und Frutigenstrasse umgeleitet. Die Busse der Linie 1 werden ab dem Holiday-Kreisel über Schul-, Schoren- und Strättligenstrasse umgeleitet. Velo Fahrende können die Baustelle via Eisenbahnstrasse umfahren.