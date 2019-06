In welche Richtung entwickelt sich Steffisburg?

Der grösste Teil der Mitwirkenden hat Bemerkungen zum Baureglement angebracht», ist in der Mitteilung zu lesen. Und: «Eine grosse Anzahl Mitwirkende können geografisch dem Gebiet Glockenthal zugewiesen werden, gefolgt von den Quartieren Flühli-Pfaffenhalte, Flühli-Weiergrabe und Oberdorf.»

Mobilfunk und Umzonung

Besonders aufgefallen sind laut Medienmitteilung folgende Tatsachen: Die Thematik der Mobilfunkanlagen löste bereits in der Vergangenheit viel Kritik aus, so nun auch in der Mitwirkung.

Die Aufnahme des Artikels 50 im Baureglement zu den Mobilfunkanlagen wurde im Grundsatz von 69 Prozent der Stimmen gutgeheissen. Zur vorgeschlagenen Regelung gingen indessen 33 Ergänzungsvorschläge und 16 Streichungswünsche ein, welche teilweise mehrfach genannt wurden. Die beiden Zonenpläne zur Um- und Einzonung Hombergstrasse wurden von fast 56 Prozent der Teilnehmenden abgelehnt.

«Ich hätte mirgewünscht, dass sich auch Mieterinnen und Mieter zurEntwicklung in ihrer Gemeindegeäussert hätten.»Jürg Marti,Gemeindepräsident von Steffisburg

Das Baureglement wird abgelehnt, weil 58 Prozent mit der Regelung zu Mobilfunkanlagen und/oder der Um- und Einzonung Hombergstrasse nicht einverstanden sind.

Noch deutlicher fällt das Resultat laut Medienmitteilung bei den Zonenplänen Nord und Süd aus. Diese wurden als Gesamtes abgelehnt, weil 70 Prozent der kritischen Stimmen zur Um- und Einzonung Hombergstrasse Nein sagten.

Vollständige Angaben zur Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision: zukunftsraum.steffisburg.ch