In Thun ist Schluss mit Werbung an Brückengeländern

In Thun ist Schluss mit Werbebannern an den Brücken der Innenstadt: Nach dem Thuner Statthalter hat auch der Kanton Bern das Aufhängen von Werbung an Brückengeländern untersagt.

Dieser Entscheid wird rechtskräftig, weil ihn der Thuner Gemeinderat nicht anfechten wird. Aufgrund fehlender Aussicht auf Erfolg verzichte die Stadtregierung auf eine Beschwerde ans bernische Verwaltungsgericht, teilte die Stadt Thun am Donnerstag mit.