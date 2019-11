Im Februar: Post zieht in den Volg

Es ist ein Vorgehen, wie es vielerorts längst umgesetzt ist: Die Post macht infolge rückläufiger Schaltergeschäfte ihre Filiale dicht und zieht ins lokale Volg-Geschäft. Das wird nun bald auch in Aeschi geschehen. Am Montag informierte die Post CH AG die örtliche Bevölkerung, dass sie im Februar 2020 in den Volg an der Mülenenstrasse 7 ziehen wird. «Damit bleibt die Post an einer zentralen Lage im Dorf, rund 150 Meter von der bisherigen Postfiliale sowie der Bushaltestelle entfernt. Im Volg können Kundinnen und Kunden ihre täglichen Postgeschäfte sogar sonntags erledigen», wird in einer Mitteilung des gelben Riesen das Positive hervorgehoben.