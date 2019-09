Ihre surreale Welt berührt die Herzen

Mummenschanz startet am 5. und 6. Oktober in Thun eine Zusatztournee mit «You&Me». Wie erklären Sie sich, die als Gründungsmitglied auf 47 Jahre Erfahrung zurückschaut, den weltweiten Erfolg Ihrer wort­losen Maskentheatergruppe?

Es ist die Intimität der Stille, in der lediglich die Geräusche des Materials zu hören sind. Wir sind langsam, leise und spielen im Dunkeln. Unsere Bühnenkunst ist in der heutigen Welt, in der alles laut, grell und schnell ist, einzigartig.