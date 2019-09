Hunderte Unterschriften gegen neue 5G-Antenne

Hinter der Einsprachenflut steht die Thuner Naturmedizinerin Beatrice Savoldi, die in den letzten Wochen im Strahlungsradius der Mobilfunkantenne Unterschriften gegen das Vor­haben gesammelt hat. In einer Mail an die Redaktion schreibt Savoldi: «Es sind massive Grenzwertüberschreitungen zu erwarten.» Als Nächstes kann Sunrise zur Einsprache Stellung beziehen; der Schriftenwechsel läuft.

Reitweg: Eine Einsprache

Deutlich weniger stark bestritten ist das Baugesuch der Swisscom für den Umbau der Mobilfunkanlage am Reitweg auf 5G-kompatible Antennen. Diesbezüglich ist laut Reto Pfister eine Einsprache einer Privatperson beim Bauinspektorat eingegangen. Der nächste Schritt wird in diesem Fall der Bauentscheid sein.

5G-Mobilfunkanlagen haben in der jüngeren Vergangenheitin Thun regelmässig Widerstand hervorgerufen. So wehrte sichim Frühsommer eine Privatperson gegen drei 5G-Antennen auf dem Dach des Spitals Thun. Gegen eine geplante Anlage an der Schulstrasse gingen im Neufeldquartier sogar über 600 Unterschriften ein (wir haben berichtet). (gbs)