Hüterin der schönen Schriften

Rebekka Moser fühlte sich geehrt, als die Anfrage der Post kam. Rund 60 Stunden brauchte sie fürs gezackte Papierchen zum Thema «Wertvolle Botschaften». Dann war sie zufrieden, es gab nochmals einen Austausch, und das Resultat war im Kasten. «Alle vier Sprachen der Schweiz und Englisch als internationale Sprache sollten auf der Marke verewigt sein», erzählt die Künstlerin.

Ein wichtiger Kritiker sei ihr Partner Rolf Bachmann, erklärt Rebekka Moser. Mit ihm lebt sie in Thun-Neufeld zusammen. Sie schmunzelt, allerdings sei sie manchmal noch lange nicht zufrieden, wenn er schon sage: «Ist doch gut so!»

Im Auftrag fertigt sie gerne individuelle Objekte wie Gutscheine, Etiketten, Ostereier oder Wandtafeln mit Sprüchen von «Bitte Schuhe ausziehen» bis «Happy Birthday». Kleine, feine Schilder im Shabby Chic oder bemalte Stofftaschen zeigt sie besonders gerne an Weihnachtsmärkten. Nach dem Erstausgabe-Tag ihrer Briefmarke am 5. September beginnt ihre Wintersaison endgültig am 23./24. November mit einem Stand am Stall-Markt «Adventszüg» in Aeschiried.

www.riederisch.ch