Hier läufts rund

Volle Zuschauerränge an einer Sitzung des Grossen Gemeinderates (GGR) Steffisburg sind in der Regel nicht ein Zeichen für grosse politische Brocken auf der Traktandenliste. Viel mehr sind sie – insbesondere Anfang Jahr – dem grossen Aufmarsch von Angehörigen und Freunden jener geschuldet, die im Rahmen der ersten Sitzung des Jahres in neue Ämter gewählt werden. Das war auch in der Sitzung vom Freitagabend nicht anders. Turnusgemäss schlug die SP-Fraktion Matthias Döring, den amtierenden Rats-Vizepräsidenten, zur Wahl vor; das Parlament folgte einstimmig und mit grossem Applaus.