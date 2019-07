Glacen werden zum Politikum

Die Hitzewelle der letzten Woche bescherte Glaceverkäufern Hochkonjunktur. An heissen Tagen profitieren auch Lukas Külling und Markus Spät von den eisigen Gelüsten der Hitzegeplagten. Külling und Spät sind mit ihren Glacevelos als mobile Eisverkäufer in der Stadt unterwegs. Bislang durften die beiden auch im Schadau- und im Bonstettenpark Eis an den Mann und an die Frau bringen. Das ist ihnen künftig nicht mehr erlaubt: Die Stadt als Grundeigentümerin erteilt ihnen dazu keine Bewilligung mehr.