Gewerbler wollen gleich lange Spiesse

Toni Lenz, Präsident des Gewerbeverbandes Berner KMU, machte gleich zum Auftakt Werbung. So wie es viele oder fast die meisten Unternehmer tun. Nur, am Podiumsanlass der Berner Arbeitgeber im Frachtraum in Thun tönte der Werbespot so: «Wenn Sie ein gut erhaltenes Occasionsfahrzeug suchen, ist die Post die richtige Adresse.» Und Lenz doppelte nach: «Einen tollen Blumenstrauss finden Sie im Blumenladen der Thuner Tiefbauabteilung.»