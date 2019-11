Gewerbler haben genug vom Stau

«Die Situation heute ist inakzeptabel.» Der Vorstand des Gewerbevereins Oberhofen-Hilterfingen-Hünibach wählt in seinem Schreiben an den Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP), das dieser Zeitung vorliegt, deutliche Worte. Die Verkehrslage rund um Thun verschlimmere sich zusehends. «Das Einbahnregime über die Hauptachsen vom rechten Seeufer harzt für alle Verkehrsteilnehmer und ist in fast jeder Hinsicht ein Rückschritt zur vorherigen Verkehrssituation.»