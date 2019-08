Genau hinschauen!

Ein Haarschnitt für 20 Franken? Ist doch super. Das dürften sich viele sagen, wenn sie an einem der Billigbarbershops vorbeikommen, die in den letzten Monaten in Thun und anderswo schon fast inflationär eröffnet wurden. Und sich vielleicht noch dazudenken, dass es doch positiv ist, dass in vielen dieser Geschäfte Flüchtlinge ein paar Franken verdienen können – im Sinn von: Besser als gar kein Job.