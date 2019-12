Frischer Fritz neu auf dem Ziegeleiplatz

Sandra Kissling, die Gründerin von Frischer Fritz, «rettet» Gemüse und Früchte, welche nicht der Norm entsprechen, Bäckereiprodukte vom Vortag oder Molkereiprodukte, die für den Detailhandel ein zu kurzes Mindesthaltbarkeitsdatum haben oder nicht in den eingekauften Mengen verkauft werden konnten. An der Unteren Hauptgasse 9 in Thun betreibt Kissling einen Stadtladen. «Ich hoffe, dass das Angebot auch in Steffisburg ankommt und genutzt wird», lässt sich Sandra Kissling in der Mitteilung zitieren. (pd/mik)

Öffnungszeiten Frischer Fritz am Ziegeleiplatz: Montag bis Freitag 8–18.30 Uhr, Samstag 9–16 Uhr.