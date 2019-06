Freudensprünge bei Gym Berner Oberland

Denn der Traum einer eigenen Trainingshalle, eines Turnsportzentrums für das ganze Berner Oberland, wird Realität – der Baustart erfolgt am 22. Juni, und am 1. September soll der Trainingsbetrieb beginnen. Vorbei werden die Zeiten sein, in denen der Verein um seine Trainingszeiten kämpfen und nach jedem Training einen Grossteil der Geräte und Einrichtungen wieder wegräumen musste, wie es in der Riedern-Turnhalle in Uetendorf der Fall ist, wo die jungen Sportlerinnen und Sportler seit der Vereinsgründung 2013 an ihren Fähigkeiten arbeiten.

Denn Gym Berner Oberland kann die Lagerhalle im Gebäude der Immer AG an der Zelgstrasse in Uetendorf mieten. «Zuerst einmal für fünf Jahre, aber mit der Option auf weitere fünf Jahre», sagt Werner Gottier. Die Halle wird frei, weil die Firma in einen Neubau umzieht, der nur ein paar Hundert Meter entfernt an der Glütschbachstrasse erstellt wird (wir berichteten).

Warten auf das grüne Licht

Rechtlicher Natur war eine der Herausforderungen, die bei der Umsetzung der Pläne zu meistern waren. Denn die Halle liegt in der Arbeitszone II, die gemäss Artikel 60 des Baureglements «Gewerbebetrieben mit den dazugehörigen Büroräumlichkeiten vorbehalten» sind. Weil Sportanlagen in dieser Zone nicht ausdrücklich verboten sind, hatte die Uetendorfer Hochbaukommission die Erteilung einer Ausnahmebewilligung in Aussicht gestellt, weil der Verein eine gute Ausstrahlung habe und das Projekt die Gemeinde ein keiner Weise belaste.

«In Aussicht gestellt» heisst aber nicht «erteilt». Und so wartete die Vereinsleitung gespannt und auch ein wenig nervös auf das grüne Licht aus dem Uetendorfer Gemeindehaus. Als es dann vor ein paar Wochen aufleuchtete und die Baubewilligung eintraf, fiel Gottier, Läderach und allen anderen, die sich seit Jahren für das Projekt engagiert hatten, ein riesiger Stein vom Herzen.

Sie packen selber mit an

Am 22. Juni geht es also los. «Als Erstes müssen wir die Halle räumen und weitere Vorarbeiten erledigen», sagt Christoph Läderach. Dann kommen die Holzbauer zum Einsatz, die während drei Wochen Garderoben, Duschen und einen abgetrennten Gymnastikraum einbauen.