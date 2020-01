Frau in Wohnung angeschossen

Kurz vor 12 Uhr am Samstag wurde der Kantonspolizei Bern eine Schussabgabe in einem Mehrfamilienhaus an der Bürglenstrasse in Thun gemeldet. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, wurde eine Frau getroffen. Diese wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.