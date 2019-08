Ferienpass traf den Nerv der Kinder

Läutet die Schulglocke am Ende des Schuljahres das letzte Mal, so bedeutet dies nicht nur den Start in die Sommerferien, es ist auch der Beginn eines kleinen Abenteuers. Dann geht der Thuner Ferienpass in eine neue Runde. Über die Sommerpause erstreckt sich das Angebot des Thuner Vereins, das sich von Jahr zu Jahr verändert.