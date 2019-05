Fast alles neu für die neunte Solarschiff-Saison

Nach dem Zerlegen bauten er und sein Team das Schiff neu zusammen – nur mit zwei, dafür deutlich breiteren Schwimmern; neuen, wassergekühlten Motoren; einer 80 Zentimeter längeren Passagierplattform, die näher am Wasser ist als die alte, einem zusätzlichen Solarpanel, einem Drittel mehr Akku-Kapazität und einem Bugstrahlruder, welches Manöver seitwärts erleichtere, wie Charrois sagt.

Sanierung hat sich gelohnt

«Eigentlich war die Sanierung nicht so umfassend angedacht», sagt Johannes Charrois. «Wir hatten in erster Linie im Sinn, einen Schaden zu beheben, der letzten Sommer bei einem Sturm entstanden ist.» Dann habe sich rasch gezeigt, dass es Sinn mache, das Schiff von Grund auf zu revidieren, wenn man schon Hand anlege.

Es habe sich gelohnt, wie die ersten Fahrten seit der Wiedereinwasserung Mitte Mai gezeigt hätten. «Das Schiff liegt viel stabiler im Wasser, die Motoren sind sparsamer, während die Solarpanels mehr Leistung liefern – und das Schiff lässt sich viel angenehmer lenken.»

Damit sei man gewappnet für den Beginn der dritten Saison als Shuttle zwischen Strandbad, Schadau, Thun-Hofstetten und Hünibach. Diesen Shuttle-Betrieb bietet das Solarschiff Thun in Zusammenarbeit mit der Stadt Thun vom 8. Juni bis 13. Oktober jeweils zwischen 12.45 und 16.45 an.

Das Angebot sei dank der Unterstützung durch Sponsoren möglich, so Charrois. Bis zu zwölf Personen finden auf dem Boot Platz, auch die Mitnahme von Velos und Kinderwagen ist möglich. Im Zug der Sanierung des Strandbads wurde der Zugang zum Solarschiff vereinfacht und ist neu über den Solarschiff-Steg direkt vor dem Strandbadeingang möglich.

Amortisation in drei Jahren?

Johannes Charrois geht davon aus, dass die Investitionen, die in diesem Winter getätigt wurden, «mit zwei bis drei guten Saisons» wieder amortisiert werden können. «Das ist jedoch nur möglich, weil mein Vater, unser dritter Kapitän, die restlichen Crew-Mitglieder und ich immer noch mit einer vergleichsweise geringen Entschädigung auskommen.»

2011 startete das Projekt als Charter-Betrieb, seit 2017 ist das Solarschiff fahrplanmässig unterwegs. Neben dem Shuttle-Betrieb kann es weiter für Charterfahrten gebucht werden.

Der Start in die neue Saison ist indes schon am Samstag: Zur Neueröffnung des Schlosses Schadau pendelt das Solarschiff Thun am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr alle 30 Minuten zwischen Thun-Hofstetten und Schadau.