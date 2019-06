Etappensieg für die Schul-Initiative aus dem Schoren

Spätestens am 13. Februar 2020 muss der Stadtrat über die Gemeindeinitiative mit dem Titel «Thuner Quartierschulinitiative: Für eine verlässliche Schulraumplanung, für den Erhalt der Thuner Quartierschulen» befinden. Das hat der Gemeinderat entschieden und gestern kommuniziert. Er habe die Initiative, die am 15. Mai mit 1796 gültigen Unterschriften eingereicht worden sei, auf ihre Gültigkeit geprüft und für gültig erklärt, schreibt der Gemeinderat in seiner Mitteilung.