Bilder der Explosionskatastrophe von 1947 in Mitholz wurden unweigerlich wieder wach. «Es war wie im Krieg. An jedem Ort konnte es völlig unvorhergesehen einschlagen.» Mit diesen Worten liess sich ein sichtlich bewegter Peter Rösti am 28. Dezember 1999 in dieser Zeitung zitieren. Zwei Tage zuvor hatte sich seine Gemeinde im Auge des Orkans befunden. Mit verheerenden Folgen: Nirgends im Oberland waren die Gebäudeschäden grösser als in Kandergrund – weit über 100 Schadensmeldungen und Kosten in Millionenhöhe sind Belege dafür.