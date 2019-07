Es sind erneut Kriebelmücken

Bisher war es eine Mutmassung, nun ist es ein Fakt: Bei den winzigen Insekten, die seit einigen Wochen in grosser Zahl in Thun umherfliegen, handelt es sich um die gleichen wie im vergangenen Herbst. «Wir konnten die Tierchen annäherungsweise bestimmen. Sie gehören der Familie der Kriebelmücke an», sagt Hannes Baur, Insektenforscher am Naturhistorischen Museum Bern.