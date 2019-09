Erst aus-, dann abgerutscht

So geht das derzeit für die Thuner, und viel wichtiger noch als familiäre Zuneigung wären für sie in ihrer misslichen Situation aktuell zwei, drei Punkte mehr. Von einem oder gar drei Zählern war Thun an diesem Samstag in St. Gallen indes weiter entfernt als das Oberland von der Ostschweiz.

Erinnerungen an das 2:7

Beim 0:4 liessen die Thuner alles auf einmal vermissen, was sie in diversen Auftritten zuvor vereinzelt von einem Sieg getrennt hatte: Einsatz, Genauigkeit, Leidenschaft, Zweikampfstärke. «Wir haben zu keinem Zeitpunkt des Spiels das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten», sagte der resignierte Trainer Marc Schneider.

Die Niederlage beim formstarken St. Gallen ist die vierte in den letzten fünf Ligaspielen – und sie lässt den FC Thun erstmals seit März 2018 wieder als Schlusslicht zurück. Damals bedeutete ein 2:7 bei Sion die fünfte Niederlage in Folge und den Tiefpunkt einer heftigen Krise. Von aussen gab es Druck auf den Trainer, Sportchef Andres Gerber hielt jedoch immer an Schneider fest – und dieser schaffte in der Folge mit sechs Spielen ohne Niederlage den Turnaround.

Eine etwas stabilere Resultatslage würden den Oberländern auch aktuell guttun. In Aktionismus wird der Verein nicht verfallen, aber der Druck am Tabellenende kann auch die in Personalfragen nachhaltig agierenden Thuner stark verunsichern. «Wenn wir so weiterspielen, drohen wir unsere Ziele zu verpassen», sagte Stefan Glarner, am Samstag ein ziemlich nieder­geschlagener Captain. Er spielt damit auch auf das angesichts der Platzierungen vergangener Spielzeiten so treuherzig an­mutende Saisonziel Klassenerhalt an, das in dieser Ausgangslage natürlich jetzt wieder mehr zu einem Thema wird.

Man muss die Thuner Niederlagen trotz allem gesondert betrachten. In Zürich (0:2) waren sie früh dezimiert, gegen Sion (0:1) nicht ganz chancenlos. Zuletzt gegen YB (1:1) gab es ja nach einer Leistungssteigerung einen Punkt. Und gegen St. Gallen? Da passte nichts zusammen.