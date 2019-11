Er lässt am Sonntag fast 1000 Kinderstimmen erklingen

Knapp 10'000 Teilnehmende

In diesem Jahr nehmen schweizweit knapp 10'000 Kinder am Projekt teil und treten an 24 Konzerten an neun Standorten in der Deutschschweiz auf. «Diese vielen Shows und Reisen in so kurzer Zeit sind sehr anstrengend für die Musiker und mich», sagt Indermühle, «das braucht sehr viel Energie.»

Jedes Jahr gehe er bei der Vorbereitung und bei der Durchführung der Konzerte an sein Limit. Trotzdem denkt Lorenz Indermühle aktuell nicht daran, die Verantwortung abzugeben: «Ich werde weitermachen, solange ich geflasht bin von diesen vielen Kinderstimmen und mich die Energie beim Konzert umhaut», verspricht er.

Konzerte mit Alexandre Dubach und dem Firstclassics Orchestra: 1. Dezember, 11.00, 15.30, 19.30 Uhr. Tickets: www.singmituns.ch