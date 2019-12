Energiestadtlabel für Hasli-Hauptort

Damit eine Gemeinde Energiestadt wird, müssen 50 Prozent von 27 vorgeschlagenen Massnahmen erfüllt werden, Meiringen erreicht 59 Prozent. «Ich war an einem schweizerischen Energietag und habe festgestellt, dass wir in unserer Region gut aufgestellt sind», sagte Frutiger. An der nachhaltigen Energieentwicklung können beim lokalen Energie- und Wasserlieferanten Alpenenergie auch die Bürger selbst teilnehmen, Dorfrat Simon Abplanalp wies darauf hin, dass zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk ein Stück Sonnenenergie-Dach auf der Tramhalle oder 180 Kubikmeter Wasser gekauft werden können; als Gegenleistung gibts von Alpenenergie 20 Jahre lang 125 Kilowattstunden Strom.

Zweimal 22,5 Millionen Franken

Laut dem Budget, das die Gemeindeversammlung ohne Gegenstimmen bewilligte, werden in Meiringen im Jahr 2020 im Gesamthaushalt 22,5 Millionen Franken umgesetzt. Er ist defizitär mit 467905 Franken. 375200 Franken sind es im steuerfinanzierten allgemeinen Haushalt; Abschreibungen des alten Verwaltungsvermögens und neue Abschreibungen von neuen Investitionen sind die Hauptgründe für das Defizit. Die Steueranlage beträgt in Meiringen 1,94 Einheiten, die Liegenschaftssteuer ist mit 1,3 Promille etwas tiefer als in den meisten Oberländer Gemeinden. Die Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall tragen zum Gesamtdefizit bei.

Sie werden bewusst defizitär budgetiert, um Eigenkapital abzubauen. Die Spezialfinanzierung Seilbahnkompetenzzentrum schliesst positiv ab. Ebenfalls 22,5 Millionen Franken betragen die Investitionen, die Meiringen in den nächsten vier Jahren tätigen will. Da der grösste Brocken – der nötige umfassende Umbau von Turnhalle und Hallenbad – wegen der Ablehnung eines Projekts durch die Stimmbürger noch nicht spruchreif ist, werden andere Investitionen vorgezogen: die Gebäudehülle-Sanierung der Tramhalle, die Erschliessung Gemeindematten, eine neue Putzmaschine und Strassenunterhalt. Auf dem Investitionsprogramm steht auch ein Entsorgungshof, sein Standort ist aber noch nicht spruchreif.

Kontaktgremium zu wenig dezidiert aufgetreten?

Unter dem Traktandum Verschiedenes stand der Militärflugplatz Unterbach zur Diskussion. Es ging darum, ob das Kontaktgremium mit der Annahme der bisherigen Anzahl Flugbewegungen zu wenig dezidiert aufgetreten ist. Roland Frutiger berichtete, dass an Bundesrätin Viola Amherd klare Forderungen gestellt worden sind. Er wies darauf hin, dass weder in der Bevölkerung noch für die Regionsgemeinden die Prioritäten ganz gleich seien. Eine Stimmbürgerin sprach von ihrem Eindruck, dass die Flugzeiten am Mittag und am Abend immer mehr ausgedehnt würden.