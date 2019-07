«Einmal mehr wird ein wichtiger Entscheid in den Ferien kommuniziert»

«Es ist eine Frechheit», sagt Thomas Schaller Caviezel. Er meint damit, dass der Regierungsstatthalter erneut eine Frist in Sachen Aries Libra AG mitten in den Ferien ansetzt. So war letzten Freitag bekannt geworden, dass Marc Fritschi die 24 Einsprachen gegen den geplanten Neubau im Wirtschaftspark Schoren allesamt als unbegründet abweist.