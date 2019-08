Ein Schwerverletzter bei Messerstecherei

Es war früh am Samstagmorgen, genauer um 3.40 Uhr, als bei der Polizei die Meldung einging, auf der Schwarzenegg – auf Oberlangenegger Boden – sei es zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen; daraufhin sei ein Auto in Richtung Steffisburg davongefahren. «Sofort rückten mehrere Patrouillen aus und leiteten unter anderem eine Nachsuche ein», schreibt die Polizei in einer Mitteilung an die Medien. Tatsächlich sichtete die Polizei wenig später in Steffisburg ein Auto, auf das die Beschreibung passte, und verfolgten das Fahrzeug, bis sie es an der Glockenthalstrasse auf Höhe der Landi anhalten konnten.