Ein Abenteuer schon vor der Abreise

Natürlich sind die vier jungen Männer am Tisch alles andere als Buben. Und trotzdem fällt er sofort auf: Der Schalk, der aus den vier Augenpaaren blitzt. Vielleicht ist es auch die Vorfreude auf ein neues Abenteuer. Das, was die vier – und ein Fünfter, der in Neuseeland lebt – vorhaben, das ist definitiv eine Reise, die das Prädikat Abenteuer verdient: Am 1. Juli starten sie zur 15'000 Kilometer langen Fahrt von Thun durch mehr als 15 Länder in die mongolische Hauptstadt Ulan Bator, sechs Wochen Reisezeit haben sie eingeplant.