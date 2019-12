Ein Abend ganz im Zeichen der Ausnahmekünstlerin Nina Hagen

In der Rolle der Nina wandelt Garatti auf dem schmalen Grat zwischen Hommage und Parodie: «Nina» sagt das nächste Stück an, plaudert aus dem Nähkästchen von wilden Jahren in der DDR, in Westberlin, Amsterdam, New York, Los Angeles oder Indien. Die Schauspielerin wiederum gibt ihren Senf dazu und überrascht «Nina» mit einem Geschenk. Band und Protagonistin spielen sich lustvoll durch 45 Jahre Hits und Nonsens – zu hören gibts Rock, Punk, Pop, Reggae, Operngesang, Schlager und sogar indische Mantras.

Nina Hagen kam 1955 in Ostberlin zur Welt. Sie lotet in ihrer bereits viereinhalb Jahrzehnte dauernden Bühnenkarriere den musikalischen Kosmos aus. Die selbst ernannte «Godmother of Punk» ist immer noch regelmässig auf Tour und aktuell mit einem politischen Programm unterwegs.