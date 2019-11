Drei Damen auf dem Dorfe

Apropos Junge: Seit einer Weile ist unser Stamm nicht mehr der einzige am Freitag. Auch an besagtem Abend sassen die Jungen wieder mit ihren Freundinnen am runden Tisch. Vroni, «unsere» Wirtin, war augenscheinlich froh, dass es noch junge Leute gibt, die sich regelmässig in die Gaststube der Dorfbeiz verirren – und auch mal anpacken können, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Und apropos Frau: Suslä war am Vortag beim Coiffeur. Doch weder Jenä noch Fränä waren richtig begeistert von der neuen Dauerwelle und dem Flamingolook, den die frisch Getrennte zur Schau trug. Die Diskussion drüben am Fenstertisch war jedenfalls nicht nur von Nettigkeiten geprägt.

Vielleicht drehte sich Suslä deshalb so energisch zur Tür, als die drei Damen die Gaststube betraten. Nein, aus dem Dorf waren die nicht. Wobei: Die mit der Brille und den halblangen braunen Haaren, die kam mir bekannt vor. Und offenbar nicht nur mir. Für einen Moment war Ruhe in der Gaststube, und wahrscheinlich musterte nicht nur ich die drei Fremden von Kopf bis Fuss und zurück. Es war Sämu, der Stihlist (sic!) unserer Runde, der den Faden wiederaufnahm, nachdem das fremde Trio gegrüsst und sich am letzten freien Tisch niedergelassen hatte. «Item: Ich sage euch, so wie Röschti das Ganze angeht, kommts nicht gut.»

Als wir zwei Wochen danach wieder im Stamm sassen, setzte sich Vroni zu uns an den Stamm und knallte uns eine BZ auf den Tisch. «Habt ihr gesehen? Wir sind berühmt!», sagte sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht. «Die Schockstarre» stand da in so grossen Lettern, wie es eine Spalte erlaubte, über dem Text, und dazu das stilisierte Foto der Journalistin, der die Szenerie zwei Wochen zuvor offensichtlich in bleibender Erinnerung geblieben war. «Aaaah, jetzt weiss ich, warum mir dieses Gesicht so bekannt vorkam», sagte Walter, unser BZ-Leser. «Eigentlich schade, dass nicht öfter Leute aus der Stadt zu uns finden.»