Dominik Blatti und Christian Haueter wurden gewählt

Einer sprang über die Klinge

In Oberwil war Hans Ast 12 Jahre im Gemeinderat zuständig für die öffentliche Sicherheit und muss aufgrund der Amtszeitbeschränkung ausscheiden. Nach 8 Jahren hat Susanna Stocker, mit den Ressorts Soziales, Gesundheit und Friedhofwesen, demissioniert. Für ihre geleisteten Dienste wurden sie gebührend verabschiedet. Für die beiden frei werdenden Sitze kandidierten drei am Amt Interessierte. In geheimer Wahl entschieden sich die 159 Stimmberechtigten (25 Prozent) bereits im ersten Wahlgang. Dominik Blatti (EDU), Geschäftsführer der Blatti Holzbau AG, bekam 134 und Landwirt Christian Haueter (SVP) 99 Stimmen. Beide erreichten somit das absolute Mehr von 80 Stimmen. Mit «nur» 52 Stimmen ging ­Walter Siegenthaler-Bühler, Siwacom AG, leer aus.

Unumstritten und still war die Ersatzwahl in die Kindergarten- und Volksschulkommission. Ferdinand Aegerter hat demissioniert und wird nun, als Einzelvorschlag, von Rita Blatti-Seewer ersetzt. Gemeindepräsident Michael Blatti gab sich erfreut: «In unserer weitverzweigten Gemeinde gib es Mitbürgerinnen und Mitbürger, die gewillt sind die Arbeit in einem öffentlichen Amt zu übernehmen.»

Negativer Finanzhaushalt

Nils Fiechter musste als neuer Gemeindeverwalter der Oberwiler einen negativen Finanzhaushalt präsentieren. Zum budgetierten Mehraufwand im Gesamthaushalt von 73 271 Franken werden auch die Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall beitragen. Die Steueranlage von 1.64 Einheiten und 1,5 Promille als Liegenschaftssteuer bleiben unverändert. Als grössere Investition ist mit 1 Millionen Franken für die Jahre 2020/2021 ein Neubau des Gemeindewerkhofs mit Feuerwehrmagazin und Milchsammelstelle geplant.

Auch dem Gesuch der Skilift Rossberg AG um einen Betriebsbeitrag von 10'000 Franken wurde stillschweigend zugestimmt.