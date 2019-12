Die Zeit, von Paris via Telefon nach Hause

Der im Jahr 1916 von der Telegrafen- und Telefonverwaltung eingeführte telefonische Zeitdienst hatte bis im Dezember 1919 auch in Thun vielerorts Eingang gefunden. In einer Mitteilung des «Oberländer Tagblatts» wurde die «gut eingelebte Neuerung, die eine überall gleichmässige Zeitbestimmung schafft», deshalb in Erinnerung gerufen. Schliesslich, so hiess es, gebe, wer auf das Zeitzeichen abonniert habe, die Neuheit nicht auf, was insbesondere Behörden, Geschäfte und Private betreffe, die grossen Wert auf genauen Zeitbesitz legten.