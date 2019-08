Seit dem ersten Juni-Wochenende ist das Schloss Schadau in Thun nach der Innensanierung und dem beendeten Innenumbau wieder in Betrieb. Heute, sozusagen als Abschluss der Investitionen in das denkmalgeschützte und zwischen 1847 und 1852 erbaute Kulturgut, feiern die Stadt Thun, die Denkmalpflege des Kantons Bern und die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK) mit geladenen Gästen Vernissage für den Kunstführer «Schoss Schadau, Thun» (vgl. Kasten am Textende).