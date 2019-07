Die Rettungsweste soll kein Partykiller sein

Die Szene ist nur gespielt. Die drei Männer sind Mitarbeiter der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG). Das Schauspiel führen sie an einer Medienkonferenz bei der Einwasserungsstelle im Schwäbis bei Thun vor. Also dort, wo sich an heissen Sommertagen die Gummiboote bis zur Regiebrücke hinauf stauen. Nicht so am Donnerstag, zu kühl und bewölkt ist das Wetter.

Boottrip als Freiluftparty

Zur Medienorientierung geladen haben nebst den Lebensrettern die Stadt Bern, die Kantonspolizei Bern und die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU). Beim beliebten Startpunkt für Aareböötler präsentieren die Partner die diesjährige «Aare You Safe?»-Kampagne. Diese steht mit dem Motto «Oben bleiben!» ganz im Zeichen der Freizeitkapitäne. Und dies mit gutem Grund. So hat die BfU im letzten Jahr in Schweizer Gewässern eine Erhebung durchgeführt.

Das Resultat: Nur gerade acht Prozent der Schlauchbootpassagiere tragen eine Rettungsweste. «Ein bedenklich niedriger Wert», sagt BfU-Mediensprecher Marc Kipfer. Jährlich ertrinken fünf Personen bei Schlauchbootausflügen auf Schweizer Gewässern. «Würden alle eine Weste tragen, könnte man vier davon verhindern», so Kipfer.

Aareböötle ist längst zu einer populären Freizeitbeschäftigung geworden, ja gar zu einer «Festkultur», wie es Kipfer nennt. Gerade bei der jüngeren Generation verkommt ein Boottrip oft zu einer regelrechten Freiluftparty. Aufblasbare Flamingos und Einhörner werden mit Booten zusammengebunden, aus kleinen Boxen dröhnt Musik, auch ein Sixpack Bier gehört dazu.

«Viele haben ein etwas falsches Bild von einer Rettungsweste.»Marc Kipfer?Mediensprecher Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU)

Nur eines fehlt: Schwimmwesten. Wenn Philipp Binaghi solche Szenen sieht, muss er den Kopf schütteln. Der SLRG-Sprecher kennt die Gefahren von reissenden Gewässern wie der Aare zu gut. Das Schlauchboot kann Luft verlieren, kentern, man kann rausfallen ins kalte Wasser, man kann gegen einen Brückenpfeiler prallen oder in eine starke Strömung geraten – «in all diesen Fällen ist die Rettungsweste eine Lebensversicherung», so Binaghi.