Die neue Migros schlägt weiteren Pflock ein

Mit der Physio Luna GmbH werden auf rund 100 Quadratmeter Fläche neben Medbase ebenfalls Physiotherapieleistungen angeboten. Der neue MM-Supermarkt in Zweisimmen solle einerseits als Nahversorger für die Kundschaft aus Obersimmental-Saanen dienen und andererseits auch die Bedürfnisse der Touristen in der Region abdecken, betonte die Mediensprecherin Andrea Bauer.

Innert 13 Monaten errichtet

Der von der Migros Aare realisierte Bau sei weit entfernt vom nächsten Migros-Geschäft und darum gerechtfertigt. «So haben Sie alles für den täglichen Gebrauch direkt vor Ihrer Haustür», sagte Norbert Scholz, Gesamtprojektleiter der Migros Aare. Innerhalb von nur 13 Monaten wurde der Rohbau errichtet.

Ein Planerteam mit 22 Leuten war am Werk, und zeitweise arbeiteten 150 Bauleute vor Ort. Weil alles so reibungslos lief und man auf sehr kompetente Handwerker zählen konnte, steht auch bereits fest, wann die Märithalle ihre Türen öffnen wird: am 26. März 2020.

Der Gemeinderatspräsident von Zweisimmen, Ernst Hodel, freute sich, dass das dreistöckige Haus mit unterirdischer Einstellhalle nach dem Start so schnell in die Höhe wuchs, im Dorfzentrum steht und möglichst viele einheimische Handwerker berücksichtigt wurden. Auch einheimisches Holz wurde verbaut.

Das Aufrichtefest des Hauses wurde mit den am Bau beteiligten Fachleuten am Donnerstag gefeiert, wobei auch der Jodlerklub für Unterhaltung sorgte. Schon jetzt werden die 12 Wohnungen angepriesen: «Wir vermieten ab Frühjahr 2020 insgesamt 12 Wohnungen. In unserem Angebot von 2½, 3½ und 4½ Zimmern finden Sie Neubauwohnungen.»