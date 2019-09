Die Metamorphose geht weiter

Das Bauen im Thuner Freienhof geht weiter. Über das Grobkonzept der nächsten Etappe wurden am Samstag zahlreiche Aktionäre und Interessierte informiert. «Unser Motto bleibt gleich: Hier entsteht die Zukunft», hielt Direktor Thomas König fest. Obwohl inzwischen eine AG, so VR-Präsident Corrado Pardini, solle die Weiterentwicklung in genossenschaftlichem Sinne geführt werden.