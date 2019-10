Die knifflige Sache mit der Flugangst

Dieses Jahr sticht zusätzlich das Thema Flugangst als Anziehungspunkt ins Auge. Damit sind die Lehrlinge konfrontiert worden, die am Lehrlingswettbewerb teilnehmen – einem wichtigen Teil der Gstaader Messe, die heute ab 18 Uhr bis Sonntag um 17 Uhr zum 41. Mal über die Bühne geht. Schliesslich soll der Nachwuchs präsentieren, was er kann. Hat ein Betrieb einen Lehrling, der ein bemerkenswertes Stück präsentiert, kommt der Lehrlingswettbewerb einer guten Werbeplattform für den Betrieb gleich.

Seit zehn Jahren OK-Präsident der Gstaader Messe: Jürg von Allmen. Foto: PD

«Ein Wortspiel machen»

Der Gewerbeverein als Organisator des Lehrlingswettbewerbs hat sich also eine knifflige Herausforderung für die künftigen Berufsleute ausgedacht. Konkret haben Marc Walker, Jasmin Käser und Valerie Ludi als Verantwortliche für den Lehrlingswettbewerb mal die Bereiche um Phobie und Angst als Vorthema in die Runde gegeben. Ein Brainstorming mit den Lehrlingen im Juni ergab, dass sie sich konkret mit der Flugangst auseinandersetzen wollen. «Flugangst kann auch mit zu wenig Selbstvertrauen zu tun haben.»

Das sagt Valerie Ludi, selbstständige Geschäftsfrau der Mollia GmbH Polsterei und Raumgestaltung in Grund bei Gstaad: «Man kann damit auch ein Wortspiel machen. Oder die Flugangst so interpretieren, dass sie zum Beispiel in den Aktienbereich einer Bank hineingeht. Wichtig ist dabei auch das Verkaufen der Idee des Lernenden in der Dokumentation. Das bringt auch sehr viel.» Konkret meint Valerie Ludi: «Ein schönes Stück ist viel wert. Kannst du das Stück aber nicht mit Worten in der Dokumentation der Jury schmackhaft machen, ist es halb so gut.»

Für die ausgeprägt handwerklichen Berufe wurde der Anspruch an die Flächenvorgaben flexibler ausgelegt: «Die Stücke dürfen maximal 1 Meter mal 1 Meter als Fläche haben und 2 Meter hoch sein. Diese Flächenangabe besteht schon einige Jahre. Nun habe ich den Lernenden einen Input gegeben, dass sie nicht die ganze Fläche nützen müssen. Etwas Kleines ist mal was anderes.» So Valerie Ludi.

Auch die Banker pröbeln

12 Einzelteilnehmer wirken mit, und 9 Teams treten an. Dabei sind eine Drogistin, eine Kauffrau, eine Architekturzeichnerin, ein Interaktiv-/Mediendesigner, ein Schreiner, ein Zimmermann, ein Polygraf, ein Elektroinstallateur, ein Bauspengler, eine Sozialpädagogin HS, je eine Fachfrau Betreuung und Gesundheit. Von heute Abend an wird man die Werke und Präsentationen bestaunen können. Die Jury sass gestern zusammen, um zu bewerten und zu entscheiden.