Die Finanzen dominierten den Abend

Der Gemeinderat von Oberdiessbach darf künftig mehr Geld in Eigenregie ausgeben, ohne dass die Bevölkerung auf die Bremse treten könnte. 58 Stimmberechtigte genehmigten am Montagabend an der Gemeindeversammlung in der Aula der Sekundarschule die totalrevidierte Gemeindeordnung einstimmig.