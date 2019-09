Die dritte Kultur-Chilby steigt

Auf dem Areal Bahnhof-Sekundarschulhaus steigt am Samstag die dritte Kultur-Chilby. Das schreibt die Kulturkommission Erlenbach in einer Mitteilung. Am Nachmittag eröffnet die Jugi Erlenbach die Chilby. Clown Zitronella sorgt dafür, dass die Lachmuskeln kräftig trainiert werden. Mit Feuerwehr, Hüpfburg, Rollenrutsche, Sirupbar, Ponyreiten, Wettspielen, Glücksspiel, Kinderschminken oder Haareflechten biete das Programm einiges.