Der Wirtschaftsraum Thun geht eine neue Kooperation ein

Erster Kurs schon im Herbst

Nebst der Integration des Wirtschaftsraums Thun als Standortpartner in das nationale Netzwerk des IFJ sind zwei öffentliche Veranstaltungen im Herbst vorgesehen. Einerseits handelt es sich um den Startimpuls-Event am Mittwoch, 18. September (www.ifj.ch/thun), und andererseits um einen ersten Kurs für Personen, welche an der Gründung einer eigenen Unternehmung interessiert sind. Dieser findet am 30. Oktober statt (www.ifj.ch/kurse). Beide Veranstaltungen werden in Thun durchgeführt.

Das IFJ begleitet jährlich rund 20'000 Gründerinnen und Gründer in der ganzen Schweiz. Dies erfolgt unter anderem in enger Zusammenarbeit mit regionalen Wirtschaftsförderungsorganisationen. Pro Jahr finden so 100 Veranstaltungen und 150 Kurse statt, welche rund 10'000 Teilnehmende anziehen.