Der «neue» Strämu gefällt

Etwas mehr als acht Wochen sind es her, dass der neu sanierte Strämu seine Tore öffnete. Und genau so lange ist die Anlage noch bis zum Saisonschluss am Bettag geöffnet. Zeit also, eine Zwischenbilanz zu ziehen.

«Wir sind mit der bisherigen Saison sehr zufrieden», sagt Keshab Zwahlen vom Amt für Bildung und Sport. Die Zahl der verkauften Saisonabonnemente liege gemäss ersten Schätzungen sogar über denjenigen des Vorjahres. Konkrete Zahlen kann er allerdings noch keine nennen. Nur so viel: «Besonders erfolgreiche Tage waren diejenigen während der Hitzeperiode im Juni mit bis zu 7000 Besucherinnen und Besuchern in der Anlage.»