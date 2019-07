Der Kapitän des Sonnenschiffs

Es ist Mittag in Thun. Das Solarschiff liegt in der prallen Sonne an seinem Platz gleich neben dem Strandbad. Kapitän Johannes Charrois öffnet die Tür zu seinem Schiff, die angemeldeten Gäste betreten das Deck. Eine Rundfahrt auf dem See steht an. Mit an Bord sind seine Eltern Rahel und Matthias Charrois sowie Freunde.