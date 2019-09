Der Geschichte des Dorfs verschrieben

Auf der Treppe, die zu Peter und Margrit Vogels Keller hinuntergeht, sieht man sie gleich: die Regale, die bis oben hin mit Büchern gefüllt sind. «Ich bin ein literarischer Allesfresser», sagt Peter Vogel, ehemaliger Ober­lehrer in Oberdiessbach. Seit er lesen kann, verschlingt der 80-Jährige alles, was ihm in die Hände fällt.