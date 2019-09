Der «Fulehung» jagt den Kindern nach

In ihren blauen Uniformen marschieren sie an Umzügen durch die Stadt oder nehmen am Armbrustschiessen teil. Ursprünglich waren die Kadetten eine militärische Früherziehung für Knaben. Denn: Thun ist seit 200 Jahren eine Garnisonsstadt.

Längst ist aus den Kadetten eine Jugendorganisation geworden, wo sich Kinder und Jugendliche sportlich oder musikalisch betätigen können. Auch Mädchen gehören längst dazu.

Geblieben ist ein gewisser militärischer Anstrich, etwa in Form der leuchtend blauen Uniformen der Kadetten oder der Gradabzeichen. An der Spitze der Kadetten steht jedes Jahr ein Hauptmann, der selbstverständlich auch weiblich sein kann.

Der dreitägige Ausschiesset beginnt jeweils am Sonntag mit einem grossen Umzug der Kadetten und der Schützengesellschaften. Am Montag erscheint im Morgengrauen der «Fulehung» in der Altstadt. Mit Schweineblasen und einem Scheit bewehrt, jagt er vorwitzigen Kindern und Erwachsenen nach und teilt Hiebe aus. Ein «Tätsch» vom «Fulehung» zu bekommen, ist für eingefleischte Thuner Ehrensache.

Kleine Kinder bleiben übrigens vor den Hieben des «Fulehung» verschont, sie erhalten von ihm stattdessen Süssigkeiten. Um die Gestalt des «Fulehung» ranken sich viele Legenden. Eine besagt, dass die gehörnte Maske, die der «Fulehung» trägt, eine Beute der Thuner aus den Burgunderkriegen sei. Sie habe einst dem Hofnarren von Karl dem Kühnen gehört.

Am Dienstag steht dann die Armbrustschützensektion der Thuner Kadetten im Mittelpunkt. Beim Berntor schiessen die Jugendlichen Schützinnen und Schützen auf ein Gesslerbild. Der Pfeil soll so nah wie möglich ans oder ins Herz des Tyrannen geschossen werden.

Ausklingen wird der Thuner Ausschiesset am Dienstag mit dem Kadettenball.