Das Verkehrskonzept beim Barell-Gut überzeugt nicht

Die Oberhofner erwartet am Montagabend eine animierte Gemeindeversammlung (Montag, 2. September, ab 20 Uhr in der Halle am Riderbach). Zu Diskussionen Anlass geben wird unter anderem das Traktandum 3: Die Überbauungsordnung Chabis-Chopf aus dem Jahr 1990 soll den heutigen Umständen angepasst werden, damit baldmöglichst mit dem Bau von rund 55 Wohnungen begonnen werden kann. Das gefällt nicht allen. Die Dorfparteien bringen sich bereits in Stellung.