Das Erfolgsgeheimnis der Simmentaler Kulturschmiede

Als der Couleur-3-Moderator anschliessend noch den Konzerthinweis für den 9. November gab, wäre es fast ein reines Gefühl der Freude gewesen. Fast. Denn er verlegte den Hirschen in seiner Ankündigung nach Bienne, Biel.

Kora-Spieler Noumoucounda Cissoko aus dem Senegal. Bild: PD

«Endlich hat es geklappt»

Diese kurze Episode, von der Res Dubach berichtete, ist wohl sinnbildlich. Da schafft es das Hirschen-Kultur-Team, kurz Hirsch-Ku, immer wieder, so eine aussergewöhnliche Auswahl von Künstlern nach Erlenbach zu lotsen, dass es Aussenstehende schlicht nicht glauben können: ins Simmental? Das kann doch nicht sein.

Nun, einfach ist es tatsächlich nicht, wie man heraushört, wenn man sich mit Res Dubach und seiner Partnerin Ruth Gafner unterhält. Bei Evelinn Trouble zum Beispiel, der Schweizer Sängerin, die sich immer wieder neu erfindet, hätten sie mehrere Anläufe nehmen müssen, wie Dubach berichtet: «Wir wollten sie schon lange haben, jetzt hat es endlich geklappt.» Am 23. November tritt sie in Erlenbach auf.

Ein neugieriges Publikum

Dabei liegt es keineswegs am Lokal. Der Hirschen geniesse einen guten Ruf, so Dubach, sowohl unter den Künstlern als auch unter Musikliebhabern, jedenfalls den Eingeweihten und Aufgeschlossenen. «Wir wählen das aus, was uns gefällt», berichtet Dubach von der vierköpfigen Programmgruppe.

«Dazu braucht es aber auch ein Publikum, das neugierig und eben nicht auf bekannte Namen fixiert ist.»Ruth Gafner, Hirschen Erlenbach

Dabei sei es weiterhin so, dass bewusst auf nicht so bekannte Künstler gesetzt werde, verweist Ruth Gafner auf die Hirsch-Ku-Philosophie, mit der sie seit bald 25 Jahren Erfolg haben. «Dazu braucht es aber auch ein Publikum, das neugierig und eben nicht auf bekannte Namen fixiert ist.»