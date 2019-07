Der Bypass Thun Nord erfüllt seine Aufgabe. Zu diesem Schluss kommt der Kanton Bern. Die Innenstadt und die Bernstrasse seien in der Tat vom Verkehr entlastet worden, hiess es am Donnerstag an einer Medienkonferenz.

Deren Anlass war der Abschluss der diesjährigen Bauarbeiten in der Thuner Innenstadt. Seit kurzem rollt der Verkehr wieder normal durch die Innenstadt. Regierungsrat Christoph Neuhaus zog bei der Gelegenheit eine erste Bilanz zum Bypass. Die Zielgaben seien hochgesteckt gewesen, rief er in Erinnerung.