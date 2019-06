Burgistein: Jetzt stehen Investitionen an

«Es ist dringend nötig, die Leitung zu erneuern», sagte Gemeinderätin Silvia Neuenschwander am Montagabend an der Gemeindeversammlung in Burgistein. Sie sprach damit den Ersatz der Trinkwasserleitung Breitmad-Pfandersmatt an. Zwar seien bereits gewisse Teile saniert. «Die Bauarbeiten wurden aber nach der zweiten Etappe eingestellt», so die Gemeinderätin.